Вышла новая биография Chapelier Fou в альманахе композиторов.

Chapelier Fou — проект французского музыканта и мультиинструменталиста Луи Варински. В его дискографии более десятка альбомов и миньонов. Помимо них Луи написал множество саундтреков к рекламным роликам и фильмам. Его музыка погружает в атмосферу психоделической сказки, где все происходит само собой и правит бал интуиция, а не логика. Chapelier Fou смешивает акустическое и электронное звучание, семплируя живые инструменты на своих лайвах. Музыка Варински изысканна и изобретательна, а аранжировки полны нюансов. Остроумные технические уловки в ней соседствуют с небесной красоты гармониями в духе композитора Рене Обри.

Подробнее с творчеством французского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/fou