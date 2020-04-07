Флориан Кристл выпустил третий сингл под названием Melodie сразу в двух версиях — соло фортепиано и с участием немецкого ансамбля The Modern String Quintet. Он предваряет новый альбом композитора Episodes, который запланирован к выходу 8 мая. Напомним, ранее немецкий пианист уже выпустил два сингла: Leidenschaft и Melancholia.

«Эта мелодия поможет на мгновение отвлечься от сегодняшней непростой ситуации в мире. Поделитесь ею с людьми, по которым вы больше всего скучаете», — комментирует новый сингл Флориан.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Флориан Кристл выступит в России в октябре в сопровождении струнных с программой своих лучших произведений и композициями из нового альбома Episodes. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/christl