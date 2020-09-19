Французский композитор объявил о скором выходе двух саундтреков к сериалам и новом, первом за последние пять лет альбоме, который запланирован на 2021 год. Точную дату и название релиза Saycet пока не раскрывает, но уже сегодня для знакомства с ним доступно первое произведение под названием Mother. Оно не только станет вступлением к новому альбому, но также войдет в оригинальный саундтрек к документальному фильму «Лев-бастард» (Le Roi Bâtard) о жизни «короля зверей» с необычного ракурса, который выйдет 29 сентября на французском канале Canal +. Музыка была написана композитором в соавторстве с известным французским электронным продюсером и диджеем Лораном Гарнье.

Вторую звуковую дорожку Пьер Лефёвр написал для исторического сериала «Революция» (La Révolution), самого амбициозного проекта французского подразделения Netflix на сегодняшний день, повествование которого построено на столкновении культур и эпох. Именно в этом ключе Saycet написал музыку ко всем эпизодам первого сезона. Произведения можно условно разделить на два типа. С одной стороны, мощные, современные электронные треки с некоторыми отсылками к описываемой в сюжете эпохе. С другой, обработки классических произведений Генделя, Баха, Люлли и Бетховена. В процессе записи Лефёвр впервые сотрудничал с классическим оркестром из 22 музыкантов и хором, в качестве основных инструментов взяв на вооружение винтажные аналоговые синтезаторы, клавесин, пианино и струнные.

За псевдонимом Saycet скрывается мультиинструменталист Пьер Лефёвр, после окончания учебы на звукорежиссера переключившийся на звуковой дизайн и сочинение электронной музыки, воплотив в жизнь свою подростковую мечту. После трех сольных альбомов и коллабораций с другими музыкантами, среди которых значатся Джей-Джей Йохансон и Nouvelle Vague, француз переключился на создание саундтреков для кино, модных показов и рекламы мировых брендов, таких как Audi, Société Générale и Peugeot. Среди его особых достижений — музыка для Центра Помпиду в Париже и театральной постановки «Снег» по бестселлеру турецкого писателя Орхана Памука для Национального театра Страсбурга.