Певица Эйвор Палсдоттир, больше известная как Eivør, выпустила новый альбом под названием SEGL о балансе между силой и уязвимостью, тьмой и светом. 12 вошедших в него песен посвящены бессоннице, принятию трудных решений, преодолению трудностей, вере в себя и светлое будущее. Название альбома в переводе с фаррерского языка означает «парус» и намекает на стремление человека к росту и власти, а также на роль судьбы в нашей жизни. «Вы должны поднять свой собственный парус, — отмечает Эйвор, — Но вы не способны контролировать ветер». В записи альбома также приняли участие исландский исполнитель Ásgeir (Only Love) и фронтмен группы Wardruna Эйнар Селвик (Stirdur Saknur). Примечателен и тот факт, что SEGL увидел свет спустя 20 лет после студийного дебюта, который созвучен с именем скандинавской певицы — Eivør Pálsdóttir.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство». Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов». Подробнее с творчеством Eivør можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году загадочная певица с Фарерских островов со своей группой представит мистические, меланхоличные произведения на стыке фолка, джаза и электроники. 8 октября Eivør выступит в Санкт-Петербурге, 9 октября — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/eivor

В свою очередь, группа Wardruna во главе с Эйнаром в 2021 году отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием оркестра и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna