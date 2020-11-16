Пьер Лефёвр, больше известный как Saycet, написал оригинальную звуковую дорожку для исторического сериала «Революция» (La Révolution), самого амбициозного проекта французского подразделения Netflix на сегодняшний день, повествование которого построено на столкновении культур и эпох. Именно в этом ключе Saycet написал музыку ко всем эпизодам первого сезона. Произведения можно условно разделить на два типа. С одной стороны, мощные, современные электронные треки с некоторыми отсылками к описываемой в сюжете эпохе. С другой, обработки классических произведений Генделя, Баха, Люлли и Бетховена. В процессе записи Лефёвр впервые сотрудничал с классическим оркестром из 22 музыкантов и хором, в качестве основных инструментов взяв на вооружение винтажные аналоговые синтезаторы, клавесин, пианино и струнные. Напомним, ранее на большие экраны вышел фильм «Лев-бастард» с музыкой Saycet.

За псевдонимом Saycet скрывается мультиинструменталист Пьер Лефёвр, после окончания учебы на звукорежиссера переключившийся на звуковой дизайн и сочинение электронной музыки, воплотив в жизнь свою подростковую мечту. После трех сольных альбомов и коллабораций с другими музыкантами, среди которых значатся Джей-Джей Йохансон и Nouvelle Vague, француз переключился на создание саундтреков для кино, модных показов и рекламы мировых брендов, таких как Audi, Société Générale и Peugeot. Среди его особых достижений — музыка для Центра Помпиду в Париже и театральной постановки «Снег» по бестселлеру турецкого писателя Орхана Памука для Национального театра Страсбурга.