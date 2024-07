Вышел первый в истории сборник музыки для кино и телевидения культового композитора и пионера эмбиента, получивший название Film Music 1976-2020. Сотни музыкальных произведений Ино звучат в фильмах, документальных кинолентах и телепрограммах, в том числе музыкант написал более 20 оригинальных саундтреков для режиссеров с мировым именем. Film Music 1976-2020 — долгожданный альбом, который наконец объединяет 17 самых узнаваемых работ композитора для кино и телевидения. Альбом включает произведения из классических фильмов, таких как «Дюна» (Dune) Дэвида Линча, «На игле» (Trainspotting) Дэнни Бойла, «Замужем за мафией» (Married to the Mob) Джонатана Демме, «Схватка» (Heat) Майкла Манна. Семь из них никогда ранее не издавались. Специально по случаю релиза бразильский режиссер Энрике Голдман (Henrique Goldman) снял первый в карьере Брайана Ино официальный клип на композицию Decline and Fall, которая является частью саундтрека к фильму «Имя смерти» (O Nome da Morte).

Стоит отметить, что в дискографии Брайана Ино уже имеется альбом Music for Films 1978 года, концептуальная работа, задуманная как компиляция саундтреков к воображаемым фильмам, многие из которых в будущем прозвучали в реальном кино. Напомним, ранее в этом году композитор выпустил альбом Mixing Colours вместе со своим братом Роджером.

Брайан Ино (Brian Eno) — икона современного искусства, известный британский композитор, один из создателей британской арт-рок-группы Roxy Music, пионер эмбиента и продюсер лучших альбомов The Velvet Underground, Дэвида Боуи, U2, Coldplay и Talking Heads. Как визионер звука Брайан выводит его из привычных рамок, оставаясь на плаву современности и смело комбинируя музыку с другими видами искусства. В свою очередь Рождер Ино, как и его старший брат, пишет музыку в жанре эмбиент, сотрудничал с такими исполнителями, как Лу Рид, Джарвис Кокер и Beck. Вместе с Брайаном работал над саундтреком к фильму «Дюна» Дэвида Линча.