После восторженных рецензий критиков на сольные вариации произведений из Absent Minded, вышедших под названием Piano Works, одаренный исландский композитор возвращается с новой коллекцией аранжировок по мотивам своего дебютного альбома. Никлас Пашбург (Niklas Paschburg), Hugar, Масаёси Фудзита (Masayoshi Fujita) и другие композиторы полностью переосмыслили и представили совершенно иной взгляд на минималистские работы Габриэля Олафса. В Absent Minded Reworks также вошли две новые вариации пьес Droplets и Staircase Sonata от автора.

«Absent Minded Reworks — это проект с участием музыкантов, которых я слушаю, люблю и уважаю, а также замечательных друзей и коллег из моей родной страны Исландии. У альбома общая канва и широкая палитра стилей. Я ни в чем не ограничивал участников, а наоборот, дал им полную творческую свободу».

Габриэль Олафс (Gabríel Ólafs) — композитор и пианист, восходящая звезда исландской неоклассики, чья мелодичная музыка со струнными и ударными очень схожа с саундтреками в их стремлении вызвать искренние эмоции у слушателя. Дебютный альбом композитора под названием Absent Minded вышел в 2019 году.