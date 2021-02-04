Популярная французская актриса Ноэми Мерлан (Noémie Merlant) сняла свой первый полнометражный фильм Mi Lubita, что в переводе с цыганского означает «Моя любовь». Это малобюджетное кино, снятое в Румынии небольшими съемочной группой и актерским составом. Мерлан также играет главную роль — девушки, которая собирается выйти замуж и перед свадьбой отправляется с подругами в поездку в Румынию, где попадает в плен и знакомится с молодым цыганом, которого просит о помощи в побеге.

Недавно стало известно, что оригинальную музыку к романтической драме написал Saycet. Пока никаких деталей о характере звучания французский композитор не раскрывает, равно как и неизвестна дата выхода фильма. Напомним, в прошлом году Пьер Лефёвр написал музыку к историческому сериалу Netflix «Революция» и фильму «Лев-бастард» вместе с электронным продюсером Лораном Гарнье, а также объявил о скором выходе долгожданного нового альбома.

За псевдонимом Saycet скрывается мультиинструменталист Пьер Лефёвр, после окончания учебы на звукорежиссера переключившийся на звуковой дизайн и сочинение электронной музыки, воплотив в жизнь свою подростковую мечту. После трех сольных альбомов и коллабораций с другими музыкантами, среди которых значатся Джей-Джей Йохансон и Nouvelle Vague, француз переключился на создание саундтреков для кино, модных показов и рекламы мировых брендов, таких как Audi, Société Générale и Peugeot. Среди его особых достижений — музыка для исторического сериала Netflix «Революция», фильма «Лев-бастард», Центра Помпиду в Париже и театральной постановки «Снег» по бестселлеру турецкого писателя Орхана Памука для Национального театра Страсбурга.