Фантастический фильм «Знаки», в основе сюжета которого лежат таинственного происхождения знаки, появляющиеся на кукурузных полях в одном из штатов Америки, покорил миллионы зрителей по всему миру. Данная картина считается одной из лучших работ кинорежиссера М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan). А музыка, написанная Джеймсом Ньютоном Говардом для симфонического оркестра, переносит слушателя в другое измерение.

Джеймс Ньютон Ховард — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин.