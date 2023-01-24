Сегодня впервые можно прикоснуться к умиротворенным настроениям нового альбома Feld. Первая представленная композиция VIM, исполненная на синтезаторе и фортепиано, гармонично сочетает изысканные обороты с мягко парящим мотивом произведения, которое всегда уносило, как признался композитор, мысли вдаль. “Может быть, он перенесет и ваши тоже” – пишет он.

Этим новым альбомом Мартин Кольштедт напоминает нам, почему формат long-player по-прежнему так важен. Feld по сути – это живое тело, фильм с захватывающей историей, где каждая часть изобилует персонажами и выделяется как целостная, индивидуальная, самостоятельная сцена. Feld не только впечатляет своей эстетикой – он устанавливает стандарт того, как ультрасовременная электронная продукция может легко сочетаться с аналоговыми и акустическими подходами, начиная от классического фортепиано и эмбиента и заканчивая полевыми записями и дизайном партитуры.

Это 6-й альбом композитора.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Martin Kohlstedt можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.