«Голоса с планеты Любви: урок игры на фортепиано» назван новый подкаст немецкой актрисы Джудит Шнаубельт (Judith Schnaubelt), в котором она признается в любви тем людям, композиторам, которые могут извлечь из «громоздкой мебели» (рояля, пианино, синтезатора и др.) великолепные звуки, утонченные и объемные, романтичные и яркие. В подкасте (на немецком) приняли участие знаменитые исполнители: композиторы Рюичи Сакамото и Карлос Сипа, Tenniscoats, барабанщик Юкихиро Такахаси, пианисты Джими Тенора и Габа Каннала.

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Карлос Сипа (Carlos Cipa) никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra – «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.