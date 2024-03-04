Являясь автором саундтрека к фильму Spaceman от Netflix, Макс Рихтер поделился радостью о состоявшемся релизе. Его предыдущие работы включают саундтреки к фильмам “Вальс с Баширом” 2007 года, “Оставленные” на HBO и “Отчаянный путь” 2019 года. Spaceman – это американский научно-фантастический драматический фильм в режиссуре Йохана Ренка и сценарии Колби Дэй, основанный на романе 2017 года “Космонавт из Богемии” Ярослава Кальфара. Фильм рассказывает о космонавте, отправленном в миссию на край солнечной системы, который встречает существо, помогающее ему собрать воедино его земные проблемы.

“При работе над саундтреком я почувствовал, что напрямую эмоциональность сюжета требует использования традиционных инструментальных звуков, исполняемых живыми музыкантами. Поэтому я написал обширную оркестровую музыку и записал ее с участием оркестра из 70 человек.”, – пишет Рихтер в своих социальных сетях. Чтобы подчеркнуть атмосферу сомнения, пронизывающую фильм, композитор прибег к инновационной обработке звука, присущей звукозаписи 1970-х годов. Результат оказался загадочно органичным: звуки проникают в сознание, но редко становятся четко различимыми, создавая уникальную атмосферу и дополняя сюжет фильма.

Теперь каждый имеет возможность окунуться в увлекательный мир Spaceman на Netflix и насладиться его захватывающей музыкальной обстановкой на стриминг-платформах:

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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