Стефано Гуццетти с радостью объявил о выпуске второго и окончательного издания HERE, своего совместного проекта с Ианом Хоугудом. Первое издание альбома, ограниченное всего 100 копиями, было распродано за пять часов, и в ответ на огромный спрос, артист решил выпустить дополнительный тираж.

“Всего месяц назад первое издание в количестве 100 копий было распродано за пять часов, и именно поэтому, как было заявлено в одном из моих недавних сообщений, я решил выпустить дополнительный тираж, чтобы те, кто не успел вовремя, могли приобрести свой экземпляр”, – поделился Стефано в своих социальных сетях.

Начиная с этого издания, Гуццетти решил увеличить количество экземпляров до 200 копий, надеясь на то, что этого будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Как и первое издание, каждый экземпляр второго тиража HERE ручной работы, пронумерован и включает в себя мини-CDr, две открытки и билет на скачивание. Он поставляется в прекрасной упаковке формата A5 из прочного кремового картона, обернутого во внешнюю обложку из прозрачного пергамента.

Альбом доступен для прослушивания, покупки цифровых копий или приобретения физического издания по ссылке:

Stefano Guzzetti – HERE

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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