Дэвид Холмс, музыкальный гений, готовит подарок для поклонников своего творчества. Его новая компиляция Blind On A Galloping Horse Remixes готовится к релизу 17 апреля, обещая зрителям великолепное погружение в мир его музыки.

Холмс, родом из Белфаста, славится не только своими музыкальными достижениями, но и в качестве известного саундтрекового композитора. Его работы, включая превосходный саундтрек к сериалу “Убивая Еву”, сделали его композитором, за которым следят поклонники кинематографа и музыки по всему миру.

Альбом Blind On A Galloping Horse, выпущенный в прошлом году, был своего рода рефлексией на десятилетний опыт Холмса, его искренним и эмоциональным путем. Отдавая эстафету своим коллегам и друзьям, музыкант предоставил им возможность создать свои интерпретации его произведений. Первый том ремиксов уже доступен и обещает стать неотъемлемой частью коллекции каждого ценителя музыки. В нем представлены работы таких талантливых музыкантов, Horse Meat Disco взялись за Stop Apologising, а X-Press создал глубокий, технологичный ремикс на Yeah Yeah Yeah.

Blind On A Galloping Horse – David Holmes

Дэвид Холмс невероятно многогранен. Он не только кинокомпозитор, но к тому же диджей и музыкант. Ирландца всегда привлекала именно киномузыка, под влиянием которой он создавал и свои первые сольные альбомы. Визитная карточка Холмса — саундтреки к серии приключенческих криминальных комедий Стивена Содербрега о друзьях Оушена. В общей сложности он написал музыку более чем к 20 картинам. Подробнее с творчеством Дэвида Холмса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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