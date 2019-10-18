Dose Curves — сольный дебют арфистки Сары Паге из Монреаля, достигший абсолюта в своей изобретательности. Он вышел после восьми лет интенсивной практики, гастролей, совместных выступлений и записи как в составе коллектива The Barr Brothers, так и с Лейфом Воллебеком (Leif Vollebekk), Патриком Уотсоном (Patrick Watson), ныне покойной мексиканско-американской певицей Lhasa, Надой эль-Шазли (Nadah El Shazly) и многими другими выдающимися музыкантами.

Как уникальная и самодостаточная в своем роде вселенная альбом, при его запутанности и странности, движется, дышит, растет и изменяется в темпе, который кажется удивительно естественным. Все пять композиций были записаны Сарой на одном дыхании за одну сессию. С помощью педалей эффектов и усилителей она раскрывает безграничные возможности инструмента, история которого насчитывает уже 5000 лет. Перемещаясь через свободные тональности, улавливая мягкие изгибы мелодических ходов и достигая невесомых эмбиентных состояний, Dose Curves предстает перед слушателем увлекательным альбомом, утверждающим своего создателя в ранге одного из самых универсальных и опытных экспериментаторов Канады.

Чтобы описать карьеру арфистки Сары Паге (Sarah Pagé), нужно нарисовать длинные, похожие на созвездия схемы из разных жанров, границ и историй. Канадская исполнительница больше известна как основатель и давний участник рок-группы The Barr Brothers, но в своей сольной карьере она предстает как виртуоз, которая способна извлекать из своего любимого инструмента удивительно богатый набор звуков, оставаясь верной его сущности.