Голландский пианист и композитор Питер де Грааф выпустил новый мини-альбом Vortex в сотрудничестве с продюсером Йонасом Папом (Jonas Pap) и мультиинструменталистом Binkbeats.

После успеха дебютного альбома Fermata де Грааф понял, что движется в новом для себя музыкальном направлении, и начал экспериментировать с лупами и синтезаторами. Композитор пригласил своего давнего соавтора и продюсера Йонаса Папа и авторитетного битмейкера, мультиинструменталиста Binkbeats. «Оба оказали на меня огромное влияние», — говорит де Грааф о своих студийных сессиях с коллегами. — «Binkbeats придумал такие вещи, до которых я бы сам никогда не додумался. Моей целью было объединить экспериментальные грани фортепиано с традиционными мелодиями». Влияние обоих партнеров хорошо просматривается в бурных, завораживающих звуковых пейзажах Vortex, которые далеки от привычного неторопливого творческого почерка Питера.

Голландский пианист и композитор Питер де Грааф (Pieter de Graaf) — резидент Китопии, творческого объединения, базирующегося в Утрехте. У де Граафа уже сложилась успешная музыкальная карьера с его собственным джазовым трио и в составе The Kyteman Orchestra, но в последнее время он активно занялся сольным творчеством. Вдохновляясь работами Шопена, Кита Джарретта и Майлза Дэвиса, музыкант сочиняет импровизационную фортепианную неоклассику. Параллели с творчеством Нильса Фрама и Людовико Эйнауди очевидны, но с джазовым бэкграундом Питер знает секрет, как достичь фирменного, уникального звучания.