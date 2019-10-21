Мини-альбом Transitions был записан композитором живьем в роскошной Вилле Диониси в Сереа в итальянской провинции Верона в один из жарких июльских дней 2019 года. Этот проект совпал с перерывом в европейской части его тура Piano Stories. Весь процесс записи был задокументирован в одноименном короткометражном фильме, который также выйдет вместе с мини-альбомом.

Восемь совершенно новых пьес являются частью амбициозного проекта MicroStories. В течение лета Патерлини почти ежедневно публиковал в своем Instagram-канале короткие фортепианные истории (часто продолжительностью до одной минуты). «Сколько эмоций вы можете ощутить менее чем за две минуты?» — задал вопрос своим поклонникам Фабрицио на момент публикации первого наброска в конце мая. В Transitions вошло семь фортепианных микроисторий и одно полноценное произведение Eyes Closed, сыгранное в формате импровизации прямо во время записи мини-альбома. Рояль был препарирован с помощью полоски войлока, размещенной между струнами и молоточками. Это придало звучанию мягкий, почти неземной окрас, который идеально сочетается с большими пространствами залов Виллы Диониси. Непривычно высокий потолок (типичный для вилл того времени) добавил звуку естественную реверберацию, которую невозможно воспроизвести в цифровом формате. Буквально с первых нот слушатель погружается в непринужденную, комфортную обстановку, а ноты Патерлини звучат мягко и легко, словно подвешенная в воздухе колыбель.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.