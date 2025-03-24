Оулавюр Арналдс и Loreen поделились треком «Unknowing» совместного проекта SAGES

Исландский композитор Оулавюр Арналдс и шведская певица Loreen выпустили новый трек «Unknowing», завершающий первый мини-альбом их совместного проекта SAGES. Композиция стала третьей и финальной частью дебютного EP, который сочетает неоклассические элементы с экспериментальной электронной музыкой и эмоциональным вокалом.

SAGES — это исследование взаимодействия музыки и визуального искусства, объединяющее минималистичную атмосферу Арналдса и выразительную подачу Loreen. В релизе «Unknowing» артисты продолжают тему осознания и поиска себя, используя размытые гармонии, ритмичные текстуры и глубокие вокальные партии.

Проект, начатый с треков «Discovery» и «Breathwork», стал для музыкантов новым этапом творческих поисков. Арналдс отметил, что работа над SAGES была «магическим путешествием».

Выход «Unknowing» завершает первую главу SAGES, но музыканты намекают на дальнейшее развитие проекта.

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Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.