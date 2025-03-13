Оулавюр Арналдс и певица Loreen представили первые два трека проекта SAGES: Клип

Исландский композитор Оулавюр Арналдс и шведская певица Loreen, победительница конкурса «Евровидение-2023», представили совместный проект SAGES, который сочетает элементы неоклассики, минималистичной электроники и эмоционального арт-попа.
Оулавюр Арналдс и певица Loreen представили первые два трека проекта SAGES: Клип13.03.25
Первые два трека SAGES — «Opening» и «In the Sound of Breathing» — были представлены в формате короткометражного фильма, вдохновлённого историческим феноменом «Танцующей чумы» 1518 года.
Оулавюр Арналдс, известный своими атмосферными инструментальными композициями, совместил меланхоличные фортепианные и струнные аранжировки с электронными текстурами, создавая гипнотический эффект. Лиричный вокал Loreen, напротив, привносит в треки чувственную и драматичную глубину, превращая их в эмоциональное повествование.
Видеоклип SAGES сочетает абстрактные образы, минималистичную эстетику и глубокую символику. В центре фильма — женский персонаж, который проходит через череду трансформаций, взаимодействуя с природой, светом и тенями.
Сюжет клипа не следует традиционной нарративной линии, а скорее передаёт эмоциональное состояние, отражая метафору личностного роста и преодоления внутренних конфликтов. Название «Sages» («Мудрецы») символизирует путь к осознанию, а сам фильм становится визуальным отражением этой концепции.
Визуальный стиль видео напоминает авангардное искусство: природные ландшафты, абстрактные формы и игра света создают медитативное и одновременно напряжённое настроение.
Проект SAGES выходит за рамки обычного музыкального релиза, предлагая глубокий синтез аудиовизуального искусства. Ólafur Arnalds, традиционно исследующий темы памяти, времени и природы, здесь объединяет их с голосом Loreen, создавая новую эмоциональную форму, близкую к кинематографической поэтике.
Проект особенно заинтересует поклонников неоклассики, экспериментальной электроники и арт-попа, а также всех, кто ценит музыкальные произведения с глубоким смыслом и уникальной эстетикой.
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Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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