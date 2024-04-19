Рюити Сакамото, легендарный японский музыкант и композитор, радует поклонников новым музыкальным сокровищем. На этот раз его официальный магазин нот Ryuichi Sakamoto Official Score Store выпустил в свет фортепианную партитуру. Opus был изначально сочинен как первая композиция для альбома BTTB, который вышел в 1998 году. Эта важная музыкальная работа сопровождала как открытие, так и завершение знаменитого концертного тура Рюити Сакамото под названием Ryuichi Sakamoto | Opus.

Партитура доступна на официальном сайте в двух вариантах: в виде цифровых данных в формате PDF и в виде распечатки по запросу. При заказе печатной версии каждый экземпляр тщательно обрабатывается и упаковывается в футляре, созданном художницей Рикако Нагасима. Параллельно с выпуском нот, фильм Ryuichi Sakamoto | Opus также готовится к своему театральному релизу в Японии. Предварительный показ пройдет в кинотеатре 109 Cinemas Premium Shinjuku 26 апреля, а затем фильм будет доступен для широкого просмотра в Японии с 10 мая.

Международные поклонники музыки Рюити Сакамото также могут приобрести ноты и ознакомиться с информацией о фильме Opus на официальном сайте композитора.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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