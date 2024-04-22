В рамках празднования 15-летнего юбилея Home Normal, композитор Стефано Гуццетти, представил уникальный микстейп, составленный из лучших композиций из каталога лейбла.

Этот микстейп стал частью серии компиляций, выпущенных в цифровом формате. Они были тщательно подобраны избранными артистами и друзьями Home Normal, чтобы представить слушателям богатство и разнообразие музыкального наследия лейбла. Для создания четырнадцатого микстейпа был приглашен сам Стефано Гуццетти, который в теплом письме поделился своими воспоминаниями о первом контакте с лейблом и его основателем. Он также выразил благодарность за поддержку и дружбу, которую испытал во время своего творческого пути.

Стефано, который также известен своим лейблом Stella Recordings и сотрудничеством с 2020 Editions, представил слушателям свое видение музыкального мира, сочетая в себе эмоциональность и техническое мастерство. Его работа охватывает широкий спектр жанров, от сольных альбомов до сотрудничества с издательством Mute Song и написания музыки для фильмов и документальных работ. Он также находит время для преподавания музыкальных технологий и выступлений в различных местах, сохраняя баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

Микстейп от Стефано Гуццетти стал ярким подтверждением его творческого вклада в музыкальное сообщество и его непрерывной преданности искусству. Слушатели могут насладиться его компиляцией, переносящей их в уникальный мир звуков и эмоций, который является непременной частью Home Normal. Работа уже доступна для прослушивания на homenormal.bandcamp.com

Home Normal Mixtape by Stefano Guzzetti

В итальянской прессе Стефано Гуццетти называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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