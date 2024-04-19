Композитор Оскар Шустер представил завораживающую версию своего трека Gizeh, в центре исполнения которой оказался дульситон – любимый инструмент композитора. Известный своим особым колокольным звучанием, дульситон добавляет уникальный шарм композиции Шустера, обогащая слушательский опыт своим эфирным звуком. В недавнем посте в социальных сетях Шустер выразил свою любовь к инструменту, описав его как портативное пианино с металлическими стержнями вместо традиционных струн. Он подчеркнул способность инструмента передать механические нюансы его работы, наполняя свою музыку волшебным очарованием.

Изначально написанный как сольное произведение для фортепиано, Gizeh теперь переосмыслен, предлагая слушателям новую перспективу на любимую композицию. Эта интерпретация улавливает суть оригинальной композиции, придавая ей характерное звучание дульситона и создавая захватывающее звуковое путешествие.

Продолжая расширять границы современной классической музыки, его исследование инструментов подтверждает его приверженность инновациям и творчеству. С каждым новым релизом он завораживает аудиторию по всему миру, утверждая себя как ведущего пионера в области неоклассической композиции.

Новая версия Gizeh теперь доступна на всех крупных стриминговых платформах и по ссылке ниже:

Оскар Шустер (Oskar Schuster) — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В его музыке множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Он первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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