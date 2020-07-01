В мае Рюити Сакамото дал старт новому аудиовизуальному сериалу под названием Incomplete. На сегодняшний день на YouTube опубликованы десять видео, а одиннадцатое транслировалось эксклюзивно в прямом эфире на сайте Каннского кинофестиваля (Festival de Cannes / Marche Du Film), который в этом году из-за пандемии прошел в режиме онлайн. Завораживающие, медитативные ролики, снятые художественным коллективом Zakkubalan из Нью-Йорка, выполнены в черно-белых тонах и демонстрируют таинственные кадры Луны, безмолвных зданий, качающихся деревьев. Музыка, в которой каждая пьеса представляет собой совместную работу Сакамото с другими композиторами, переносит в вымышленный мир, где нет смерти.

По задумке Сакамото, Incomplete отражает его ощущения в нынешнее странное, ненормальное время. За время проекта он сотрудничал с Alva Noto, Лензаном Кудо (Lenzan Kudo), Кристианом Феннесом (Christian Fennesz), Россом Каре (Ross Kare), Хьямом Аллами (Khyam Allami) и многими другими авторами. Последняя пьеса и видео — это коллаборация с американскими композитором Лори Андерсоном (Laurie Anderson) и гитаристом Арто Линдсеем (Arto Lindsay). Она была представлена во время онлайн-трансляции на Каннском кинофестивале и на сегодняшний день недоступна для публичного прослушивания.

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.