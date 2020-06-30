Каждую неделю американский пианист публикует видео в рамках собственного проекта The Evening Calm — несколько минут тихой, успокаивающей фортепианной музыки, чтобы расслабиться перед тем, как выключить свет и лечь спать. Гостями вечерних эфиров уже стали виолончелист Алистер Сунг (Alistair Sung), под музыку Лоусона инструкторы по йоге Адриана Ли (Adriana Lee) и Джош Крамер (Josh Kramer) учили делать популярную технику глубокого расслабления шавасану и другие упражнения. Проект The Evening Calm создан в поддержку нового мини-альбома композитора Stay, который увидел свет в начале мая.

Кроме того, Чэд Лоусон сообщил, что его музыка в скором времени прозвучит в популярном сериале «Сумеречная зона» (The Twilight Zone).

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.