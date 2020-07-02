Таинственный композитор в маске сардинского быка выпустил новый, второй по счету мини-альбом серии Alone. Три включенных в него работы посвящены месту или городу, в котором когда-либо бывал Lambert. В свойственной ему манере к каждому из них композитор дает ироничный комментарий с историей, которая связывает его с упомянутым в названии местом. Музыкант рассказал про морально устаревший берлинский аэропорт Тегель, встречу с пивоваром-полиглотом в Гданьске и вояж по пабам Лестера, а композиция Balcony Hotel, в свою очередь, стала частью саундтрека к фильму режиссера Рубена Альвеса (Ruben Alves) «Мисс» (Miss). Напомним, первый мини-альбом Alone, вдохновленный одиночеством, увидел свет в мае прошлого года.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. Одна из первых крупных сольных работ музыканта — Sweet Apocalypse — вышла в 2017-м. Спустя год пианист выпустил два совместных альбома: Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker. В 2019 году вышел EP Alone, состоящий из изысканных сольных фортепианных пьес, вдохновленных четырьмя состояниями одиночества, которые музыкант испытывает во время игры на пианино.