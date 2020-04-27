Знаменитый японский композитор опубликовал запись своего февральского выступления в рамках программы Sonic Cure Центра современного искусства UCCA в Пекине. Транслировавшийся через специальное приложение концерт призван поднять настроение находящимся в вынужденной изоляции людям. В своей студии в Нью-Йорке маэстро импровизировал на рояле, гитаре и синтезаторах, дополняя музыкальную палитру шумами, извлекаемыми из различных предметов вроде привязанной на нитке гайки, глиняной черепушки и камней. Концерт Сакамото является частью онлайн-версии мультимедийного проекта Voluntary Garden, который был закрыт из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.