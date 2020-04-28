Вышел новый альбом японского пианиста под названием Pre-Choreographed, который является сиквелом его студийного дебюта Lift 2016 года. Свежий релиз напоминает о временах, когда музыка и танец были очень близки друг к другу по духу. Название альбома также означает состояние ожидания музыки или даже ее отсутствия, когда музыка еще очень «сырая», без заданного направления развития.

«Когда я сочиняю музыку, то держу в своей голове образы тел в состоянии движения. Они очень помогают мне, когда дело доходит до структурирования каждого из произведений, которые развиваются так, будто они реагируют на эти движения, — описывает свой композиторский метод Коки Накано, который давно и глубоко исследует взаимодействие музыки и танца. — Преданность виртуозности или чрезмерной интеллектуальности в последние десятилетия отдалила музыку от танца. Я чувствую, что мы уже прошли «экспериментальный» этап развития музыки в истории, и сейчас самое время снова объединить эти две формы искусства. Я хочу показать, что музыка и танец являются абсолютно неразделимыми».

Выпускник престижной музыкальной школы Тохо Гакуэн и Токийского университета искусств Коки Накано (Koki Nakano) с трех лет играет на фортепиано. В большом количестве он пишет произведения для различных ансамблей, театра, сольные фортепианные композиции, пьесы для виолончели и фортепиано, а также электро-рок в качестве лидера группы Gas Law. География его выступлений охватывает весь мир, от Лувра до Дворца Стефании в Будапеште. В 2016 году музыкант при участии виолончелиста Винсента Сегал выпустил свой первый альбом Lift, а спустя четыре года — сиквел Pre-Choreographed.