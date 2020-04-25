Lambert представил трогательный клип, снятый по случаю своего нового сингла Leicester, который таинственный немецкий пианист посвятил городу Лестеру на востоке Англии. В нем ребенок в сардинской маске быка (предположительно сам композитор в детстве) играет на пианино. Произведение станет частью мини-альбома Alone II, запланированного к выходу 3 июля.

«Я дважды был в Лестере и играл там на инструменте, который местные жители гордо называли «роялем». Я тогда отлично повеселился, что потом пришлось отмечать это событие в одном из двух городских пабов. Как я уже сказал: я был там дважды, поэтому побывал в обоих заведениях! Иногда мне снится, что милые жители Лестера снова пригласят меня поиграть на своем забавном инструменте после того, как откроют в городе третий паб. Определенно я буду там!», — смеется Lambert. Напомним, ранее композитор представил первый сингл Miss со своего будущего мини-альбома Alone II.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. Одна из первых крупных сольных работ музыканта — Sweet Apocalypse — вышла в 2017-м. Спустя год пианист выпустил два совместных альбома: Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker. В 2019 году вышел EP Alone, состоящий из изысканных сольных фортепианных пьес, вдохновленных четырьмя состояниями одиночества, которые музыкант испытывает во время игры на пианино.