Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета

Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета18.01.25
«Plankton» — это 54-минутная композиция, выпущенная в 2016 году и исследующая хрупкую и удивительную природу микроскопической жизни в океанах. Сакамото описал свою работу как «саундтрек к жизни, которая всегда в движении».
Инсталляция «Plankton – A Drifting World at the Origin of Life» была разработана в сотрудничестве с художником Сиро Такадани. Она основана на фотографиях, сделанных Кристианом Сардетом, морским биологом и фотографом. На выставке представлены более 1 000 видов планктона, которые проецируются на 12 64-дюймовых мониторах.
Планктон, как объясняет Сардет, является одним из ключевых звеньев в цепочке жизни на Земле. Его изображения, обработанные через технику топосканирования, превращаются в абстрактные линии и формы.
Звуковое сопровождение, созданное Сакамото, гармонично дополняет визуальную составляющую инсталляции. В сингле «Plankton» композитор использует смесь электронных текстур и акустических звуков, чтобы подчеркнуть хрупкость и загадочность подводного мира.
Музыка реагирует на визуальный ряд: во время покоя изображения звуковой ландшафт становится синхронным и создает медитативную атмосферу.
В «Plankton» композитор использует смесь электронных текстур и акустических звуков, чтобы подчеркнуть хрупкость и загадочность подводного мира. Сингл отличается минималистичным подходом, где внимание сосредоточено на деталях: тончайшие звуковые слои создают эффект погружения в подводный мир. Это аудиальная медитация, которая позволяет слушателям задуматься о глубинных связях человека и природы.
Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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