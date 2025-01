Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета

«Plankton» — это 54-минутная композиция, выпущенная в 2016 году и исследующая хрупкую и удивительную природу микроскопической жизни в океанах. Сакамото описал свою работу как «саундтрек к жизни, которая всегда в движении».

Инсталляция «Plankton – A Drifting World at the Origin of Life» была разработана в сотрудничестве с художником Сиро Такадани. Она основана на фотографиях, сделанных Кристианом Сардетом, морским биологом и фотографом. На выставке представлены более 1 000 видов планктона, которые проецируются на 12 64-дюймовых мониторах.

Планктон, как объясняет Сардет, является одним из ключевых звеньев в цепочке жизни на Земле. Его изображения, обработанные через технику топосканирования, превращаются в абстрактные линии и формы.

Музыка реагирует на визуальный ряд: во время покоя изображения звуковой ландшафт становится синхронным и создает медитативную атмосферу.

В «Plankton» композитор использует смесь электронных текстур и акустических звуков, чтобы подчеркнуть хрупкость и загадочность подводного мира. Сингл отличается минималистичным подходом, где внимание сосредоточено на деталях: тончайшие звуковые слои создают эффект погружения в подводный мир. Это аудиальная медитация, которая позволяет слушателям задуматься о глубинных связях человека и природы.