Альбом Рюити Сакамото OPUS победил в категории Best Classical Album на Music Awards Japan 2025

Альбом Рюити Сакамото OPUS победил в категории Best Classical Album на Music Awards Japan 202522.05.25
На Music Awards Japan в Киото альбом Opus композитора Рюити Сакамото был признан победителем в категории «Лучший классический альбом» (Best Classical Album).
Этот посмертный релиз, вышедший в августе 2024 года, представляет собой запись последнего сольного фортепианного концерта Сакамото, состоявшегося в сентябре 2022 года в студии NHK 509 в Токио. Концерт был снят без присутствия зрителей и стал основой для документального фильма «Ryuichi Sakamoto: Opus», режиссёром которого выступил сын композитора, Нео Сора.
В альбом вошли 20 композиций, отобранных самим Сакамото, включая известные произведения, такие как «Merry Christmas Mr. Lawrence», «The Last Emperor», а также новые или ранее не записанные треки, например, «for Jóhann», посвящённый композитору Йоханну Йоханссону, и «BB», дань уважения режиссёру Бернардо Бертолуччи. Особое внимание при записи было уделено качеству звука: альбом доступен в формате Dolby Atmos, что позволяет передать каждую деталь исполнения.
Премия Music Awards Japan, учреждённая в 2025 году, присуждается за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии Японии. Победители определяются путём голосования более 5 000 членов жюри, включая артистов, продюсеров, инженеров и других профессионалов отрасли.
Ранее альбом «Opus» был номинирован на премию «Грэмми» 2025 года в категории «Лучший альбом в жанре нью-эйдж, эмбиент или чант».
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Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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