Оулавюр Арналдс поделился новой композицией «Signs» и анонсировал альбом A Dawning

22.05.25

Исландский композитор и мультиинструменталист Оулавюр Арналдс представил новую композицию «Signs» — первую из грядущего альбома A Dawning, релиз которого запланирован на 11 июля 2025 года. Проект создан в соавторстве с ирландским музыкантом Talos (Эоин Френч) и стал для Арналдса глубоко личным художественным высказыванием.

Трек «Signs» — это первая совместная работа Арналдса и Talos, положившая начало их музыкальному сотрудничеству. Как отмечает сам Арналдс, именно в этой композиции впервые проявились мотивы эксперимента, спонтанности и поисков, которые впоследствии сформировали звучание всего альбома. Трек наполнен мягкой меланхолией, сочетающей эмбиентные слои с вокальной экспрессией Talos, и задаёт тон всей предстоящей пластинке.

Создание альбома A Dawning продолжалось даже после преждевременной ухода из жизни Эоина Френча. Несмотря на это, Арналдс подчёркивает, что процесс работы никогда не ощущался как одиночество: «Я никогда не чувствовал себя один», — говорит он. Альбом стал одновременно данью памяти, совместным творческим итогом и актом музыкального сопричастия.

Официальный предзаказ A Dawning уже открыт. Особый интерес представляет лимитированное виниловое издание: оно включает большой буклет, художественную репродукцию одного из рисунков Talos, а также автограф Арналдса.

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Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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