Рюити Сакамото выпустил оригинальную звуковую дорожку к фильму «Великий» (Minamata) режиссера Эндрю Левитаса с Джонни Деппом в роли американского военного фотографа и фотожурналиста Уильяма Юджина Смита. Саундтрек включает 21 оркестровое произведение Сакамото, а также дополнительный трек под названием One Single Voice валлийской исполнительницы Кэтрин Дженкинс (Katherine Jenkins).

«Я мечтал о сотрудничестве с Рюити в рамках работы над любым фильмом, но в конкретно в этом просто не могло быть никого другого, — написал Левитас в примечаниях на обложке саундтрека. — По задумке, музыка должна была отражать как самое лучшее, так и худшее, что есть в человечестве… На мой взгляд, Рюити смог элегантно пройти по лезвию бритвы и полностью реализовать эту концепцию». Кроме того, 13 августа выйдет еще один саундтрек Сакамото — к новому триллеру Netflix «Беккет» (Beckett).

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.