Французский композитор продолжит сотрудничество с шоураннерами Джорджем Кеем и Франсуа Узаном и напишет музыку к третьему сезону сериала «Люпен» (Lupin). Многосерийный детективный триллер Netflix со звездой фильма «1+1» Омаром Си вдохновлен персонажем Арсена Люпена, созданным известным французским писателем Морисом Лебланом. О намерении снять продолжение успешного проекта его создатели объявили с выходом на экраны второго сезона, но дата релиза следующей части пока неизвестна, как неизвестны и другие подробности съемок.

Саундтрек к первым двум сезонам «Люпена» вышел в первой половине 2021 года. Звуковая дорожка за авторством композитора Матьё Ламболи, как и сам сериал, разделена на две части соответственно сезонам — по 14 произведений в каждом. Автор решил применить гибридный подход и соединить академические композиторские техники с более современными, поэтому в саундтреке мелодичное звучание классического оркестра то и дело сменяется хип-хоп-битами. Для последнего эпизода Матьё написал симфонию, в которой соединил все основные темы сериала воедино. Это очень сложная и интересная музыка для зрителей. Ее создание стало возможным только потому, что на протяжении предыдущих девяти эпизодов они в некоторой степени стали более подготовлены к такому развитию музыкальных событий.

Матьё Ламболи (Mathieu Lamboley) — пианист и композитор, выпускник Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца, автор саундтреков преимущественно к французским комедиям, прославился музыкой к популярному сериалу «Люпен». Характерной чертой его творчества являются сильные, узнаваемые мелодии, с которыми он обращается элегантно и с почтением. На заре карьеры Матьё успел перенять опыт у Ханса Циммера и Джеймса Ньютона Ховарда, получить признание у профессионального сообщества, поработать в оргкомитетах и жюри различных кинофестивалей, включая Каннский. Самой свежей его работой стал саундтрек к фильму «Дела человеческие» по одноименному роману французской писательницы Карин Тюиль с Шарлоттой Генсбур в ролях.