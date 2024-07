Этой осенью британский композитор не ограничится фильмом «Последняя дуэль» (The Last Duel) и напишет музыку к еще одному фильму режиссера Ридли Скотта — криминальной драме «Дом Гуччи» (House of Gucci) с участием звездного актерского состава в лице Леди Гаги, Джареда Лето, Сальмы Хайек, Адама Драйвера и Аль Пачино. Это шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых влиятельных модных империй. Гарри Грегсон-Уильямс музыкальными средствами, с помощью симфонического оркестра подчеркнет опасность интриг и захватывающие биографические повороты судьбы знаменитой итальянской семьи, которая стала синонимом роскоши, стиля и власти. В мировой прокат кинолента выйдет 24 ноября, в России — 25 ноября.

Англичанин Гарри Грегсон-Уильямс (Harry Gregson-Williams) отметился в значительном количестве крупных проектов, как в области киноиндустрии, так и видеоигр. Среди его наиболее успешных работ — саундтреки к таким фильмам, как «Шрек», «Царство небесное» Ридли Скотта, «Хроники Нарнии», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Марсианин», «Побег из курятника». Также в активе номинанта на премии «Золотой глобус» и «Грэмми» музыка к сериям популярных видеоигр Metal Gear Solid, Call of Duty и Battlefield. Плодотворное сотрудничество с режиссером в жанре экшна Тони Скоттом («Дежа Вю», «Неуправляемый», «Гнев», «Шпионские игры») закрепила его статус как одного из самых востребованных композиторов Голливуда с характерным современным стилем.