Вышел альбом Micro Ambient Music Vol. 6 — Трибьют композитору Рюити Сакамото

28.03.25

Новый релиз Micro Ambient Music Vol. 6 стал данью уважения великому японскому композитору Рюити Сакамото, который в последние годы своей карьеры уделял особое внимание звуку как феномену, выходящему за пределы традиционного музыкального восприятия.

Альбом включает работы таких артистов, как Nobuto Suda, Ian Hawgood, The Factors, Stephan Mathieu и Corey Fuller. Они интерпретируют подход Сакамото, сочетая минимализм, эмбиент и экспериментальные формы звука. Трибьют собрал уникальные композиции, вдохновлённые поздним творчеством композитора, в котором он активно использовал полевые записи, шумы и нестандартные звуковые текстуры.

Проект Micro Ambient Music уже зарекомендовал себя как масштабная серия, исследующая тонкие грани эмбиентной музыки. Шестой выпуск завершает эту серию, объединяя работы 41 музыканта в четырёхчасовой звуковой эксперимент.

Вышел альбом Micro Ambient Music Vol. 6 — Трибьют композитору Рюити Сакамото

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Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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