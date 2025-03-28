Вышел альбом Micro Ambient Music Vol. 6 — Трибьют композитору Рюити Сакамото

Вышел альбом Micro Ambient Music Vol. 6 — Трибьют композитору Рюити Сакамото28.03.25
Новый релиз Micro Ambient Music Vol. 6 стал данью уважения великому японскому композитору Рюити Сакамото, который в последние годы своей карьеры уделял особое внимание звуку как феномену, выходящему за пределы традиционного музыкального восприятия.
Альбом включает работы таких артистов, как Nobuto Suda, Ian Hawgood, The Factors, Stephan Mathieu и Corey Fuller. Они интерпретируют подход Сакамото, сочетая минимализм, эмбиент и экспериментальные формы звука. Трибьют собрал уникальные композиции, вдохновлённые поздним творчеством композитора, в котором он активно использовал полевые записи, шумы и нестандартные звуковые текстуры.
Проект Micro Ambient Music уже зарекомендовал себя как масштабная серия, исследующая тонкие грани эмбиентной музыки. Шестой выпуск завершает эту серию, объединяя работы 41 музыканта в четырёхчасовой звуковой эксперимент.
Читайте также: Вышел новый альбом Фабрицио Патерлини — Attitude
Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Вышел новый альбом Фабрицио Патерлини — Attitude27.03.25
Итальянский композитор Фабрицио Патерлини представил свой новый альбом Attitude, который стал музыкальным мостом между неоклассикой и альтернативной сценой...
26 марта — День рождения кинокомпозитора Алана Сильвестри26.03.25
26 марта отмечает день рождения Алан Сильвестри — один из самых значимых кинокомпозиторов современности...
Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 202525.03.25
Инструментальный коллектив Anoice объявил о предстоящем стриме записи концерта Live in Tokyo 2025, который состоится 28 марта на YouTube...
Оулавюр Арналдс и Loreen поделились треком «Unknowing» совместного проекта SAGES24.03.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс и шведская певица Loreen выпустили новый трек «Unknowing», завершающий первый мини-альбом их совместного проекта SAGES...
Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches20.03.25
Юки Мурата, японская пианистка, композитор и участница группы Anoice, представила свой новый сольный альбом «24 Piano Sketches». Этот проект длился целый год...
19 марта — день рождения Карлоса Сипа19.03.25
Сегодня, 19 марта, немецкий композитор и пианист Карлос Сипа отмечает свой день рождения