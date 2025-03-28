Вышел альбом Micro Ambient Music Vol. 6 — Трибьют композитору Рюити Сакамото

Новый релиз Micro Ambient Music Vol. 6 стал данью уважения великому японскому композитору Рюити Сакамото, который в последние годы своей карьеры уделял особое внимание звуку как феномену, выходящему за пределы традиционного музыкального восприятия.

Альбом включает работы таких артистов, как Nobuto Suda, Ian Hawgood, The Factors, Stephan Mathieu и Corey Fuller. Они интерпретируют подход Сакамото, сочетая минимализм, эмбиент и экспериментальные формы звука. Трибьют собрал уникальные композиции, вдохновлённые поздним творчеством композитора, в котором он активно использовал полевые записи, шумы и нестандартные звуковые текстуры.

Проект Micro Ambient Music уже зарекомендовал себя как масштабная серия, исследующая тонкие грани эмбиентной музыки. Шестой выпуск завершает эту серию, объединяя работы 41 музыканта в четырёхчасовой звуковой эксперимент.