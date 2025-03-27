Вышел новый альбом Фабрицио Патерлини — Attitude

27.03.25
Вышел новый альбом Фабрицио Патерлини — Attitude

Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини представил свой новый альбом Attitude, который стал своеобразным музыкальным мостом между неоклассикой и альтернативной сценой. Вдохновившись духом гранжа, Патерлини предлагает новую интерпретацию культовых композиций, сохраняя их эмоциональную силу и аутентичность.

В Attitude вошли произведения таких групп, как Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, а также итальянских Marlene Kuntz и Verdena. Композитор не просто адаптирует эти песни в неоклассическом звучании, но стремится передать их первоначальную энергию — будь то мрачная меланхолия или бескомпромиссная экспрессия.

По словам Патерлини, Attitude — это не просто дань уважения жанру, а признание особого подхода к музыке, где важны искренность и сила эмоционального высказывания. Альбом показывает, что истинные чувства выходят за рамки жанровых ограничений, находя новое звучание, но не теряя глубины.

Треклист альбома Attitude:

Pearl Jam — Nothingman

Marlene Kuntz — Lieve

Soundgarden — Black Hole Sun

Verdena — Angie

Nirvana — All Apologies

Elisa — Labyrinth

Alice in Chains — Nutshell

Читайте также: Оулавюр Арналдс и Loreen поделились треком «Unknowing» совместного проекта SAGES

Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от сегодняшних тенденций. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Похожие новости

26 марта — День рождения кинокомпозитора Алана Сильвестри

26.03.2526 марта — День рождения кинокомпозитора Алана Сильвестри

26 марта отмечает день рождения Алан Сильвестри — один из самых значимых кинокомпозиторов современности...

Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 2025

25.03.25Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 2025

Инструментальный коллектив Anoice объявил о предстоящем стриме записи концерта Live in Tokyo 2025, который состоится 28 марта на YouTube...

Оулавюр Арналдс и Loreen поделились треком «Unknowing» совместного проекта SAGES

24.03.25Оулавюр Арналдс и Loreen поделились треком «Unknowing» совместного проекта SAGES

Исландский композитор Оулавюр Арналдс и шведская певица Loreen выпустили новый трек «Unknowing», завершающий первый мини-альбом их совместного проекта SAGES...

Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches

20.03.25Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches

Юки Мурата, японская пианистка, композитор и участница группы Anoice, представила свой новый сольный альбом «24 Piano Sketches». Этот проект длился целый год...

19 марта — день рождения Карлоса Сипа

19.03.2519 марта — день рождения Карлоса Сипа

Сегодня, 19 марта, немецкий композитор и пианист Карлос Сипа отмечает свой день рождения

18 марта — день рождения Николая Римского-Корсакова

18.03.25Николай Римский-Корсаков

18 марта — день рождения Николая Римского-Корсакова, одного из главных представителей русского музыкального романтизма...

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10 стр. 2 , помещ. 5н

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402