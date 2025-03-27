Вышел новый альбом Фабрицио Патерлини — Attitude

Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини представил свой новый альбом Attitude, который стал своеобразным музыкальным мостом между неоклассикой и альтернативной сценой. Вдохновившись духом гранжа, Патерлини предлагает новую интерпретацию культовых композиций, сохраняя их эмоциональную силу и аутентичность.

В Attitude вошли произведения таких групп, как Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, а также итальянских Marlene Kuntz и Verdena. Композитор не просто адаптирует эти песни в неоклассическом звучании, но стремится передать их первоначальную энергию — будь то мрачная меланхолия или бескомпромиссная экспрессия.

По словам Патерлини, Attitude — это не просто дань уважения жанру, а признание особого подхода к музыке, где важны искренность и сила эмоционального высказывания. Альбом показывает, что истинные чувства выходят за рамки жанровых ограничений, находя новое звучание, но не теряя глубины.

Треклист альбома Attitude:

Pearl Jam — Nothingman

Marlene Kuntz — Lieve

Soundgarden — Black Hole Sun

Verdena — Angie

Nirvana — All Apologies

Elisa — Labyrinth

Alice in Chains — Nutshell

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