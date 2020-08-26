Режиссер Стивен Номура Шибле (Stephen Nomura Schible) снял две непохожие друг на друга картины. «Async в Park Avenue Armory» — документация первого публичного исполнения альбома «async» (2017) в Ветеранской комнате нью-йоркской Оружейной палаты. «Рюити Сакамото: Кода» — кинопортрет, предлагающий уникальный опыт погружения в личные миры Сакамото; не просто фильм, но доверительное общение с мастером; портал в творческую лабораторию композитора, где рождается гениальная музыка. Оба фильма впервые вышли в ограниченный прокат в России в августе и сентябре.

Также 11 сентября выйдет лимитированное издание саундтреков Рюити Сакамото на виниле, которое уже полностью раскуплено и стало раритетом. Это первый сборник его музыки к фильмам, полностью одобренный композитором и филигранно исполненный Брюссельским филармоническим оркестром под управлением дирижера Дирка Броссе (Dirk Brossé).

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.