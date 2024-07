Людовико Эйнауди объявил о выходе сборника под названием Einaudi Undiscovered, в который включены 20 ранее неизданных и переработанных произведений, лично выбранных знаменитым итальянским неоклассиком за его 25-летнюю карьеру. В частности, релиз включает в себя живые исполнения таких пьес, как La Nascita и In Un’Altra Vita, Experience в ремиксе Starkey, менее известный материал и фрагменты саундтреков композитора, а также редкую вокальную версию его самой популярной композиции Nuvole Bianche и основную тему из фильма «Третье убийство» (The Third Murder), которая ранее была издана только в Японии. Einaudi Undiscovered увидит свет 18 сентября, но уже сегодня можно послушать новую версию пьесы Due Tramonti с участием виолончелиста Марко Децимо (Marco Decimo). Напомним, ранее Людовико Эйнауди выпустил сборник 12 Songs From Home из 12 любимых произведений, которые он записал на свой iPhone у себя дома в Италии.

«Когда я слушаю свои альбомы, то понимаю — в каждом из них присутствуют один или несколько шедевров, которые привлекают внимание слушателей больше других. Одни произведения становятся неизменными фаворитами, другие остаются в тени. Я выбрал композиции из разных альбомов и саундтреки к фильмам, которые по разным причинам оказались менее популярны, чем другие, в надежде показать поклонникам произведения, которые считаю важной частью своего репертуара. Для меня было приятно оглянуться назад, освежить свои воспоминания, удивиться, заново открыть себя и собрать новое ожерелье из камней моего прошлого», — комментирует компиляцию итальянский композитор.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых видных представителей неоклассики. Итальянский композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Ему принадлежит авторство 20 с лишним номерных альбомов, а также саундтреки к фильмам Даррена Аронофски и Ксавье Долана. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.