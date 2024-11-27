Анонсирован сборник произведений Рюити Сакамото с альбомов «/04» и «/05»

18 декабря 2024 года состоится релиз нового сборника произведений знаменитого японского композитора Рюити Сакамото. Альбом под названием «/04 /05» объединит композиции с двух ранее выпущенных дисков – «/04» (2004) и «/05» (2005), созданных в период сотрудничества Сакамото с Warner Music. Обе части сборника были ремастированы Робином Шмидтом, чтобы предложить слушателям обновленное звучание.

«/04 /05» представляет собой собрание произведений Рюити Сакамото, включающих знаменитые кинокомпозиции, рекламные мелодии, сольные работы и треки из репертуара Yellow Magic Orchestra (YMO). Все произведения сборника исполнены на фортепиано.

Дизайн обложки для нового издания был обновлен, хотя сохраняет связь с оригинальным оформлением, где использовались снимки, сделанные Сакамото на ранних цифровых камерах. Эти изображения были переработаны для современного издания.

Кроме того, в честь выпуска сборника доступно эксклюзивное видео о создании альбома «/04». Этот материал включает кадры из студийных записей, промо-мероприятий и интервью композитора, предоставляя уникальную возможность заглянуть за кулисы творческого процесса.

Сборник «/04 /05» подчеркивает многогранность таланта Сакамото, сочетая его наследие как композитора классической музыки, эксперименты с электроникой и элегантные мелодии для фортепиано. Выход альбома станет важным событием для поклонников музыки Рюити Сакамото и коллекционеров его творчества.