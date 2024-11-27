Анонсирован сборник произведений Рюити Сакамото с альбомов «/04» и «/05»27.11.24
18 декабря 2024 года состоится релиз нового сборника произведений знаменитого японского композитора Рюити Сакамото. Альбом под названием «/04 /05» объединит композиции с двух ранее выпущенных дисков – «/04» (2004) и «/05» (2005), созданных в период сотрудничества Сакамото с Warner Music. Обе части сборника были ремастированы Робином Шмидтом, чтобы предложить слушателям обновленное звучание.
«/04 /05» представляет собой собрание произведений Рюити Сакамото, включающих знаменитые кинокомпозиции, рекламные мелодии, сольные работы и треки из репертуара Yellow Magic Orchestra (YMO). Все произведения сборника исполнены на фортепиано.
Дизайн обложки для нового издания был обновлен, хотя сохраняет связь с оригинальным оформлением, где использовались снимки, сделанные Сакамото на ранних цифровых камерах. Эти изображения были переработаны для современного издания.
Кроме того, в честь выпуска сборника доступно эксклюзивное видео о создании альбома «/04». Этот материал включает кадры из студийных записей, промо-мероприятий и интервью композитора, предоставляя уникальную возможность заглянуть за кулисы творческого процесса.
Сборник «/04 /05» подчеркивает многогранность таланта Сакамото, сочетая его наследие как композитора классической музыки, эксперименты с электроникой и элегантные мелодии для фортепиано. Выход альбома станет важным событием для поклонников музыки Рюити Сакамото и коллекционеров его творчества.
Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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