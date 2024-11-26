Сборнику этюдов Филипа Гласса Complete Piano Etudes исполнилось 10 лет

Сборнику этюдов Филипа Гласса Complete Piano Etudes исполнилось 10 лет26.11.24
Сборнику Complete Piano Etudes Филипа Гласса исполнилось 10 лет. Этот уникальный цикл из 20 фортепианных этюдов был записан пианисткой Маки Намекава и издан 25 ноября 2014 года. Композиции представляют собой сочетание минимализма, характерного для Гласса, с техникой и выразительностью, обращённой как к профессиональным пианистам, так и к любителям классической музыки.
Этюды, созданные в период с 1994 по 2012 год, служат одновременно техническими упражнениями и полноценными музыкальными произведениями. Каждый из них раскрывает богатую палитру эмоций — от медитативных и лирических до энергичных и динамичных. Они подчеркивают философию Гласса, связывающую музыку с человеческим опытом, через призму его минималистичного стиля.
Запись Маки Намекава, сделанная в Австрии, получила высокую оценку критиков за мастерское исполнение. Выпуск этого альбома на лейбле Orange Mountain Music стал важной вехой в популяризации музыки Гласса для широкой аудитории и закрепил этюды как ценную часть современного фортепианного репертуара.
Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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