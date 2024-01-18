Известная американская пианистка Рут Сленчиньска, бывший чудо-ребенок и последний ученик великого Сергея Рахманинова, отметила свое удивительное 99-летие в понедельник, 15 января 2024 года. Сленчиньска, чей музыкальный талант впечатлил публику еще в 1920-х годах, продолжает восхищать своим исключительным искусством за долгие девять десятилетий.

Важным событием в карьере музыкантки стал выпуск ею нового альбома под названием “Моя жизнь в музыке”, который увидел свет в марте 2022 года. Этот сольный альбом стал первым для Рут Сленчиньска с момента ее возвращения к звукозаписывающей компании Decca Classics два года назад.

Когда пианистку спросили о решении записать еще один альбом в ее почти столетнем возрасте, она ответила: “Кто слышал о том, чтобы пианист моего возраста создал еще один альбом? Музыка призвана приносить радость. Если моя музыка по-прежнему приносит радость людям, то она делает то, для чего предназначена.”

Рут Сленчиньска продолжает вдохновлять поклонников своим уникальным талантом, подчеркивая, что ее музыкальное творчество предназначено приносить радость и вдохновение.

Познакомиться с последним альбомом можно по ссылке:

My Life In Music – Ruth Slenczynska

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