Итальянский композитор Федерико Альбанезе внес свой творческий вклад в создание фильма LAST SWIM режиссера Саши Натвани в роли композитора. Сюжет фильма рассказывает о путешествии по Лондону амбициозной ирано-британской подростковой девушки вместе с её друзьями, в то время как она тайно борется с жизненно важным решением, способным изменить её судьбу. Федерико Альбанезе поделился впечатлениями о своем участии в проекте: “Очень горжусь этой работой. Красивая история, оживленная мастером Сашей Натвани, оцененная мной лично. Какое это было путешествие. И это только начало.”

LAST SWIM обещает стать захватывающим кинематографическим переживанием, а вклад Федерико Альбанезе в создание музыкального сопровождения, несомненно, добавит этому фильму новую глубину и эмоциональное насыщение. Мировая премьера LAST SWIM состоится на Берлинском Кинофестивале 16 февраля в Хаусе дер Культурен дер Вельт. Фильм удостоен чести открыть программу Generation 14plus, а также представит еще четыре показа в последующие дни.

С нетерпением ожидаем премьеры фильма и уверены, что зрители смогут оценить мастерство Федерико Альбанезе в передаче через свои композиции всей глубины и красоты кинематографической картины.

Ознакомиться с другими работами композитора:

Federico Albanese Tracklist

Федерико Альбанезе говорит, что секрет успеха его работ скрыт в долгом поиске, через который он пришел к академической музыке. Композитор перепробовал себя во многих жанрах: играл в рок-группах, сочинял камерный инди-поп и классический кроссовер в рамках проекта La Blanche Alchemie с Джессикой Эйнауди, работал в кино, рекламе и даже на телевидении. Сегодня итальянец симпатизирует современной джазовой сцене и, вполне возможно, уже в скором будущем проявит себя в кардинально новом амплуа.



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