Сегодня была представлена великолепная работа Yiruma. Южнокорейский композитор и виртуозный пианист Yiruma вновь погружает нас в свой уникальный музыкальный мир с новым официальным альбомом Sound Of Winter. Это волшебное творение наполнено не только мелодиями, но и уникальной атмосферой уюта и тепла. Используя свое виртуозное мастерство на клавишах, Yiruma создает звуковое путешествие, приглашая нас следовать за музыкой. Каждая нота, каждая фраза — словно картина, раскрывающая перед нами зимний пейзаж с его удивительной красотой.

Этот музыкальный подарок включает в себя волнующие композиции, такие как non è la fine, Cuore Indigo с участием великолепной сопрано Суми Джо, Maybe Christmas и River Flows In You с участием оркестра. Sound Of Winter станет идеальным спутником в холодные зимние дни, звучащим фоном для уюта и вдохновения.

Погрузиться во вселенную композитора можно по ссылке:

Yiruma – Sound Of Winter

У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума (Yiruma) обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа. Подробнее с творчеством Yiruma можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

