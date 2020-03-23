Один из самых одаренных композиторов сегодняшнего дня в дебютном альбоме Dreamland подтверждает свой бесподобный талант сочинять красивые мелодии и душевные аранжировки. Богатое звучание Ливерпульского Королевского филармонического оркестра, отмеченные многочисленными наградами солисты и целый госпел-хор — каждое произведение Френча проникает прямо в сердце, от морриконовского почерка в заглавной композиции альбома и похожей на гимн Forever Song до горьковато-сладкого вальса Wishing и наполненной чистой радостью духовной музыки One. Не обошел стороной Алексис и широко отмечаемое в этом году 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена, сделав потрясающую многослойную аранжировку «К Элизе» великого классика, обогащенную глубокой бас-линией и резкими струнными.

У знаменитого своим изысканным сочетанием неоклассики с элементами черной музыки Алексиса Френча (Alexis Ffrench) грандиозные амбиции — этот необыкновенный пианист и композитор с тонким чувством стиля стремится доставить радость миру смутных времен, изменить отношение людей к классической музыке, сделав ее более демократичной и актуальной. Черная шляпа, очки в аккуратной оправе, модный пиджак или бежевая куртка — непременные атрибуты сценического образа выпускника Школы Перселла, Гилдхоллской школы музыки и театра и Королевской музыкальной академии, самых престижных образовательных учреждений Великобритании. Даже розовый рояль, который часто мелькает в клипах Френча, смотрится элегантно и не выглядит китчем. Подробнее с творчеством Алексиса Френча можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.