Новый альбом под названием The Next Billion Years посвящен будущему человечества и вдохновлен загадочной речью морского биолога и исследователя Жака Ива Кусто 1973 года, запись которой на аудиокассете Robot Koch случайно нашел в музыкальном комиссионном магазине. Знаменитый ученый рассказывает о том, что важно предпринять в ближайшие сто лет, чтобы человечество прожило на планете еще миллиард. Эта невероятно мотивирующая речь вдохновила композитора на создание целого альбома, в основе которого лежит идея далекого будущего.

Альбом был записан прошлым летом в Эстонии вместе с Nordic Pulse Orchestra под управлением дирижера Кристьяна Ярви (Kristjan Järvi), брата Пааво Ярви. Оркестровкой нескольких композиций занимался исландец Виктор Орри Арнасон (Viktor Orri Árnason), который ранее работал со своими земляками Йоханом Йоханнссоном, Хильдур Гуднадоттир и Оулавюром Арналдсом. В создании произведения Cousteau также принял участие французский композитор Жюльен Маршал. В дополнение к альбому The Next Billion Years Роберт выпустил одноименную документальную короткометражку.

«Будущее играет огромную роль в моем творчестве. В детстве я был одержим научной фантастикой, и эта тема продолжает меня очаровывать. Я всегда пытаюсь найти баланс между прогнозами и историей. Когда речь идет о будущем, думаете ли вы о собственной жизни или о жизни своих детей? Или вам также интересно, как будет выглядеть жизнь через тысячу или даже миллиард лет? Будут ли еще существовать люди?» — задается вопросами Robot Koch в своем новом альбоме.

Роберт Кох, более известный как Robot Koch — титулованный продюсер и композитор родом из немецкого городка Кассель, чей уникальный звук легендарный радиоведущий BBC Джон Пил еще в начале нулевых окрестил «чудесным и странным». Интригующее электронное звучание в связке с акустическими инструментами, наполняющими произведения глубокой и кинематографической атмосферой, сделало выпускника Red Bull Music Academy востребованным вне времени. Победа на премии German Music Composers, саундтреки к популярным сериалам («Милые обманщицы», «Дневники вампира», «Как избежать наказания за убийство»), выступления на сценах Coachella, Sónar и MUTEK — лишь малая часть его достижений.