Японский композитор продолжает радовать музыкой поклонников, находящихся в условиях вынужденной изоляции. После публикации записи своего необычного нью-йоркского выступления в рамках программы Sonic Cure Центра современного искусства UCCA в Пекине маэстро выложил в интернет полуторачасовой концерт, на котором он сыграл вместе с исполнителем на традиционном японском инструменте сямисэн Хондзё Хидедзиро (Hidejiro Honjoh). В программу под названием Playing the Piano for the Isolated вошли авторские произведения обоих музыкантов, их совместная импровизация, а также пьесы Хираи Кёко и Эннио Морриконе.

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.