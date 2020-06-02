В сети появилась запись концерта исландского композитора, который состоялся в рамках серии событий GRAPHIC в Сиднейском оперном театре в 2015 году. Вместе с городским камерным оркестром под управлением дирижера Виктора Орри Арнасона (Viktor Orri Árnason) Оулавюр устроил уникальное путешествие по своему бэк-каталогу с видеорядом от художника Мани Сигфусона. В программу вошли 14 произведений, в числе которых Undan Hulu, Allt Varð Hljótt, Beth’s Theme и другие.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Этой осенью композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится 12 октября в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds