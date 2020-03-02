В мае Роберто Каччапалья вернется в Россию с обновленной программой лучших и новых произведений, в рамках которой представит свой новый альбом Diapason Piano Solo. Композитор посетит Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казань и Москву. В столице концерт маэстро пройдет в двух отделениях: в первом он выступит соло, во втором — в сопровождении оркестра. В остальных городах программа включает произведения для соло фортепиано и с участием струнных. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cacciapaglia

Напомним, в январе Роберто Каччапалья выпустил новый альбом Diapason Piano Solo, в которой вошли фортепианные версии произведений оригинального альбома. «Фортепиано является центром моего творчества. Оркестр и синтезаторы похожи на созвездия, звуковые волны, но фортепиано, солнце, всегда самый важный инструмент. С помощью него я выражаю себя, оно является зеркалом, которое позволяет мне вернуться к сути. Сидя за фортепиано, я чувствую огромный, безграничный поток, и у меня есть возможность передать то, что я чувствую, во что я верю», — объясняет идею нового альбома маэстро.

Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) — выпускник Миланской консерватории, сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. Его музыку для своих рекламных кампаний выбирают модные дома Sonia Rykiel и Stella McCartney, а сам композитор дает аншлаговые выступления по всему миру в самых престижных концертных залах, в числе которых Карнеги-холл в Нью-Йорке и знаменитый Театр Хербста в Сан-Франциско. Подробнее с творчеством Роберто Каччапалья можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.