Вышла новая биография Джона Оттмана в альманахе композиторов.

Джон Оттман (John Ottman) — настоящий мастер на все руки и один из самых востребованных профессионалов в мире кино. За свою карьеру он успел побывать режиссером и продюсером, а также одновременно делал монтаж и музыку для многих фильмов, в числе которых «Люди Икс 2» и «Операция „Валькирия“». Как композитор Джон написал более 50 работ для художественных и документальных фильмов, хорошо зарекомендовав себя в жанрах хоррора и боевика.

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/ottman