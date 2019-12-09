На одном из самых авторитетных кинофестивалей мира впервые покажут шпионскую драму «Железная кора» (Ironbark) британского режиссера Доминика Кука (Dominic Cooke), музыку к которой написал Абель Коженевский. Этой осенью знаменитый польский кинокомпозитор закончил работу над саундтреком в Польской радиостудии S2 в Варшаве, где записывал материал с оркестром Sinfonia Varsovia.

Выход фильма в широкий прокат намечен на 2020 год. В основе сюжета фильма использована реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч), который был невольно вовлечен в один из величайших международных конфликтов в истории. Установив контакт с советским офицером Олегом Пеньковским (Мераб Нинидзе), желающим положить конец ядерному противостоянию двух сверхдержав, оба начали сотрудничать, чтобы поставлять ЦРУ важнейшую разведывательную информацию, используемую для предотвращения кубинского ракетного кризиса.

К услугам Абеля Коженевского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.